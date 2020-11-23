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Kabus hız kesmiyor! İşte vaka sayısında son rakamlar

kabusu tüm dünyada hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 59 milyonu aştı... Öte yandan dünyada en fazla vaka sayısına sahip olan ilk 10 ülke ise sırasıyla şöyle: ABD, Hindistan, Brezilya, Fransa, Rusya, İspanya, İngiltere, İtalya, Arjantin ve Kolombiya

AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 11:29 ABONE OL
Kabus hız kesmiyor! İşte koronavirüs vaka sayısında son rakamlar

Ajanslara düşen son dakika haberine göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 59 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 59 milyon 27 bin 330 oldu.

ABD, 12 milyon 589 bin 88 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 9 milyon 140 bin 312 ile Hindistan, 6 milyon 71 bin 401 ile Brezilya, 2 milyon 140 bin 208 ile Fransa, 2 milyon 114 bin 512 ile Rusya, 1 milyon 589 bin 219 ile İspanya, 1 milyon 512 bin 45 ile İngiltere, 1 milyon 408 bin 868 ile İtalya, 1 milyon 370 bin 366 ile Arjantin, 1 milyon 248 bin 417 ile Kolombiya ve 1 milyon 41 bin 875 ile Meksika izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 394 bin 240 kişi yaşamını yitirdi, 40 milyon 792 bin kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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Kabus hız kesmiyor! İşte koronavirüs vaka sayısında son rakamlar
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