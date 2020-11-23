Oxford Üniversitesi'nin corona virüs aşısından son dakika haberi! Klinik deneylerin sonucu açıklandı

AÇIKLANAN VERİLER CESARET VERİCİ

Sky News'e konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümet olarak başından beri destekledikleri Oxford-AstraZeneca aşısıyla ilgili açıklanan verilerin cesaret verici olduğunu kaydetti.

Hancock, "Gerçekten çok mutluyum, doğru dozdaki aşının yüzde 90'a kadar etkili olabileceğini gösteren bu verileri memnuniyetle karşılıyorum. Bu aşının, daha önce başarılı sonuçlar elde edildiği açıklanan Pfizer aşısı gibi -70 derecede saklanması gerekmiyor." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Johnson paylaşımında, "Oxford aşısının denemelerde çok etkili olduğu bilgisi inanılmaz, heyecan verici bir haber. Önümüzde daha güvenlik kontrolleri var, ancak bunlar harika sonuçlar. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'daki parlak bilim adamlarımıza ve denemelerde gönüllü olan herkese tebrikler." ifadelerine yer verdi.

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