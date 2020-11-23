Putin: Biden’ı başkan olarak tanımaya hazır değilim

Rusya Başkanı Vladimir Putin, ABD'de seçimleri kazanan Joe Biden'ı başkan olarak tanımak için hazır olmadığını belirtti. Rusya devlet televizyonuna konuşan Putin, "Amerikan halkının güvenini kazanmış herhangi biriyle çalışabiliriz. Fakat bu güven, muhalefet partisinin adayın zaferini tanıması halinde verilebilir ya da seçim sonuçları yasal olarak, hukuki bir şekilde onaylandıktan sonra " dedi. Biden'ın seçim zaferinin usulen tebrik edilmemesinin altında gizli bir sebep olmadığını belirten Putin, böyle bir hareketin ABD-Rusya ilişkilerine zarar verip vermeyeceği sorusuna, "Zarar verilecek birşey yok, ilişkiler zaten mahvolmuş durumda " dedi.