Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı

'da 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı

’da bir binanın dördüncü katından yerde biriken karların üzerine düşen kız çocuğu yürüyerek evine döndü.

İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:35 Son Güncelleme: 23.11.2020 09:45 ABONE OL
Rusya'da 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı

Rusya'da bir binanın dördüncü katından yerde biriken karların üzerine düşen kız çocuğu yürüyerek evine döndü.

4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı | Video

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde bir kız çocuğu, gece saatlerinde binanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden baktığı sırada dengesinin kaybederek yerdeki kar birikintisinin üzerine düştü. Karların üzerine düşen çocuk daha sonra yerden kalkarak evine döndü. Çocuğun pencereden aşağıya düştüğünü söylemesine rağmen inanmayan anne ve baba güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu öğrendi. Çocuğun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ve yapılan muayenede hiçbir yara almadığı öğrenildi.

Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması: Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'da 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA