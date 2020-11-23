Sırp gençlerden Türkiye’ye şarkılı selamlama

Ortak kültür ve Türkiye'ye olan ilgileriyle çok kısa süre içinde Türkçe öğrenen Sırp gençler, Türk halkına Türkçe şarkıyla selam gönderiler. Henüz temel seviyedeki öğrencilerin Türkçe'ye olan hakimiyetleri ise büyük beğeni topluyor.

Söyledikleri Türkçe şarkılarla büyük ilgi çeken öğrencilerin okutmanı Tamara Srnić, öğrencilerinin henüz A1-1 seviyesinde olduklarını belirterek, Sırbistan'da Türkçe eğitimine başlayan öğrencilerin sayısının her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti. SABAH'a konuşan Srnić, "Öğrencilerimiz Türkçe'ye karşı büyük ilgi gösteriyorlar. Özellikle İstanbul'u ve Türk dizilerini takip ediyorlar. Bir çoğu gelecekte eğitim için Türkiye'yi tercih edeceklerini belirtiyorlar. Türkçe, Sırbistan'da aynı zamanda iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Öğrencilerimiz, Türkiye'ye hediye ettiği bu şarkılarıyla içinden geçtiğimiz Kovid-19 sürecinde renksiz günlerimizi renklendirerek istediler." ifadelerini kullandı