Son dakika: Bill Gates'ten yine çok konuşulacak sözler! Koronavirüs aşıları etkili olacak mı?

"HASTALIĞIN YAYILMASINI DURDURMAK İÇİN YÜZDE 70 SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ"

İnsanlara işe yarayan bir aşı sunmanın ve insanların çoğunun bu aşıyı yaptırmasını sağlamanın da zorlukları olacağına dikkat çeken Gates, ABD'de lojistik kısmının da 'biraz karışık' olduğunu, ancak bu sorunların çözüleceği konusunda 'umutlu' olduğunu söyledi. Gates, "Bence erkenden katılan yeterince insan olacak, insanlar güvenlik konusunda daha da fazla kanıt görecekler ve zamanla, hastalığın yayılmasını durdurmak için ihtiyacımız olan artı yüzde 70 seviyeye ulaşacağız" dedi.

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