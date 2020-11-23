Son dakika haberi: ABD'de şoke eden corona virüs görüntüleri! Cesetler kamyonlarda bekliyor...

Bununla birlikte sahip olduğu 12 milyonu aşkın vaka ve yaklaşık 300 bine ölümle pandeminin merkezi olan ABD'de salgıın bilançosu artmaya devam ediyor. New York Sağlık departmanı'na göre, 21 Kasım itibarıyla kentte 25 kişi Covid-19 ve bağlantılı hastalıklar nedeniyle öldü.

Hasteneye kaldırılan sayısı ise her gün biraz daha yükseliyor. Departmanın verilerine göre, ortalama olarak her gün 2 bin kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Şehrin Sağlık ve Zihinsel Hijyen Departmanı ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yakın zamanda yayınlanan bir raporda ise bu yılın başlarında şehrin hastanelerine kabul edilen corona virüs hastalarının yüzde 30'unun hayatta kalmadığını ortaya koydu.