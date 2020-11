Son dakika haberi: ABD'de şoke eden corona virüs görüntüleri! Cesetler kamyonlarda bekliyor...

Corona virüs salgının en çok etkilediği ülke olan ABD gelen son dakika görüntüleri adeta şoke etti. New York kentinde,corona virüs salgının zirve yaptığı bahar aylarında aşırı yoğun hastaneleri rahatlatması için şehrin ilçelerine yerleştiren soğutmalı morg kamyonları, Covid-19'un New York'taki yıkıcı etkisinin etkisinin simgesi haline geldi. Fotoğraflar, yoksul ve kimsesiz New York'luların ölümlerinin yanı sıra şehrin aşırı vergi yükü ve sağlık sistemlerindeki çarpıklığını da gözler önüne seriyor. İşte son dakika haberinin detayları...