SON DAKİKA: İsrail basınının iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Suudi Arabistan'dan ilk açıklama geldi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'a yaptığı son ziyaret sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile İsrailli yetkililer arasında sözde bir görüşme yapıldığına dair basın raporları gördüm. Görüşmeler sadece Suudi ve ABD yetkilileri arasındaydı" dedi.