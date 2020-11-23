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: basınının iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! 'dan ilk açıklama geldi

Gelen haberine göre; Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud yaptığı yazılı açıklama ile, ile Başbakanı Binyamin 'nun görüştüğü iddialarını yalanladı. İsrail basını bugün servis ettiği haberde, Netanyahu'nun geçtiğimiz pazar günü Suudi Arabistan'a gizlice gittiğini bildirmişti.

İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 17:34 Son Güncelleme: 23.11.2020 17:40 ABONE OL
SON DAKİKA: İsrail basınının iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Suudi Arabistan'dan ilk açıklama geldi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir görüşme yapıldığına ilişkin haberleri yalanladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'a yaptığı son ziyaret sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile İsrailli yetkililer arasında sözde bir görüşme yapıldığına dair basın raporları gördüm. Görüşmeler sadece Suudi ve ABD yetkilileri arasındaydı" dedi.

Öte yandan, İsrail basını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşme yaptığını duyurmuştu.

Son dakika: İsrail basınından çok çarpıcı iddia: Netanyahu'dan Suudi Arabistan'da gizli görüşme

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SON DAKİKA: İsrail basınının iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Suudi Arabistan'dan ilk açıklama geldi
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