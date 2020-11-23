Türk avukattan ipucu verene ödül

Almanya'da ırkçı ve tehdit içerikli mesajlar alan Türk avukat Seda Başay Yıldız, tehdit edenlerin yakalanmasını sağlayacak kişilere para ödülü vaat etti. Yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "NSU 2.0" imzasıyla gönderilen tehdit içerikli postalarla ilgili faillerin yakalanmasını sağlayacak ipuçları vereceklere 5 bin Euro para ödülü vereceğini belirtti. Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) aşırı sağcı terör örgütü davasının müdahil avukatlarından olan Yıldız, vaadi sonrası birçok kişinin kendisine bağışta bulunmak istediğini aktardı.