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, monopol anlaşmasından çekilme kararı aldı

Devlet Başkanı , () ile "" anlaşmasından çekinilmesini öngören yasayı onayladı.

AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 23:44 Son Güncelleme: 23.11.2020 23:45 ABONE OL
Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu monopol anlaşmasından çekilme kararı aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin söz konusu yasayı imzaladığı bildirildi.

'BİLGİLERİ UKRAYNA ALEYHİNE KULLANABİLİRLER'

Ukrayna'nın 2003'te kabul ettiği Monopol Karşıtı Ortak Politika anlaşmasından çekileceği belirtilen açıklamada, anlaşmanın ülkeler arası bilgi paylaşımını içerdiği ve BDT ülkelerinin bu bilgileri Ukrayna aleyhine kullanabileceği ifade edildi.

Açıklamada anlaşmadan çekilerek, ulusal ekonomik çıkarların korumasının amaçlandığı kaydedildi.

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Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu monopol anlaşmasından çekilme kararı aldı
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