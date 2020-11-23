Yolsuzluk ve suç örgütü kurmakla suçlanan Sarkozy'nin davası ertelendi

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için Libya'nın o dönemdeki lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı, kampanyayı bu destekle yürüttüğü" ve "suç örgütü kurduğu" gerekçesiyle yargılandığı dava, sanıklardan eski yargıç Gilbert Azibert'in sağlık problemleri nedeniyle perşembe gününe ertelendi.

PERŞEMBE GÜNÜNE ERTELENDİ

Davanın avukatlarınca mahkemeye gelmeyen Azibert'in kalp problemi olduğu ve duruşmaya ara verilmesi talebi üzerine mahkeme heyeti, uzman sağlık heyetinin rapor sunması için duruşmayı perşembe günü öğleden sonraya erteledi.

Diğer yandan mahkemede yargıç karşısında ilk ifadesini veren Sarkozy'nin duruşma boyunca üzgün durması ve başı eğik halde beklemesi dikkati çekti.

Paris Ceza Mahkemesine saat 12.30'da gelerek burada hakim karşısına çıkan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile aynı davada Azibert'in yanı sıra avukatı Thierry Herzog da yargılanıyor.

MAHKEME 20 ARALIK'A KADAR SONUÇLANACAK

Mahkemenin 20 Aralık'a kadar sonuçlanması bekleniyor.

Sarkozy ile Fransa'nın "5'inci Cumhuriyet" yönetimi olarak anılan 1958'den bu yana ilk defa bir Fransız Cumhurbaşkanı suç isnadıyla hakim karşısına çıkmış oldu.

SARKOZY HAKKINDAKİ İDDİALAR

Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için Libya'nın o dönemdeki lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı" ifadesini kullanmıştı.

2019'da iş insanı Ziad Takieddine de 2006 sonlarında Sarkozy'ye Libya'dan 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı. 5 yıl süren ön soruşturma sonrası Nicolas Sarkozy 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sarkozy, 10 gün önce yolsuzlukla mücadele yargıçlarına ifade vermişti.