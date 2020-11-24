8 ayrı noktada kuruldu! Kapalı Maraş'ta büyük dönüşüm...

"HAYALET ŞEHİR" OLARAK DA ANILAN MARAŞ'A, SON DÖNEMDE ATILAN ADIMLAR SAYESİNDE CANLILIK GETİRİLDİ

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Maraş'ın açılan bölümünü, 8 Ekim'den bu yana 67 bin 500'e yakın kişi ziyaret etti. Bu süreçte Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerden de çok sayıda turist bölgeyi gezdi.

RUM, İNGİLİZ VE DİĞER UYRUKLARDAN BİRÇOK KİŞİ DE ZİYARET ETTİ

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubattan bu yana Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili çalışmaların hızlandığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmaların aksamadığını söyledi.