AB’den Fransa’ya ‘basın özgürlüğü’ uyarısı geldi

Avrupa Birliği (AB), Fransa'da basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen güvenlik yasa tasarısı hakkında, "gazetecilerin özellikle kriz dönemlerinde görevlerini özgürce ve güven içinde yapabilmesi gerektiğini" bildirdi. AB Komisyonu Sözcülerinden Christian Wigand, yasa tasarısı hakkındaki soru üzerine, tartışmaları yakından izlediklerini belirtti. AB Komisyonu'nun önceliklerinden birinin, üye ülkelerde yaşayanların güvenliği olduğunu kaydeden Wigand, bu tür yasalar hazırlanırken kamu güvenliği ile basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini vurguladı. Fransa'da hazırlanan güvenlik yasa tasarısının, basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen 24. maddesi, Ulusal Meclis'te geçen hafta kabul edilmişti. Tasarı, görevdeki güvenlik güçlerinin yüzü veya kimliğinin yayımlanmasını yasaklıyor.