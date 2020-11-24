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Biden'ın getireceği Blinken'ın ilk mesajı "uluslararası işbirliği" oldu

başkanlığına seçilen 'ın getireceği Antony Blinken, uluslararası iş birliği mesajı vererek, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var.'' dedi.

AA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 22:28 Son Güncelleme: 24.11.2020 22:33 ABONE OL
Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'ın ilk mesajı uluslararası işbirliği oldu

Biden, Wilmington'da düzenlediği basın toplantısında, kabinesine seçtiği bazı isimleri tanıttı.

Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'in ilk mesajı "uluslararası iş birliği" oldu.

Blinken, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine getireceği Linda Thomas Greenfield ise "ABD geri döndü, çok taraflılık ve diplomasi geri döndü." ifadelerini kullandı.

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Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'ın ilk mesajı "uluslararası işbirliği" oldu
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