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'de zincirleme ! 43 araç birbirine girdi: 3 ölü 6 yaralı

’in Şensi eyaletindeki Baotou-Maoming Otoyolu’nda aşırı sis nedeniyle 43 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 21:33 Son Güncelleme: 24.11.2020 21:57 ABONE OL
Çin'de zincirleme kaza! 43 araç birbirine girdi: 3 ölü 6 yaralı

Kaza, Çin'in Şensi eyaletindeki Baotou-Maoming Otoyolu'nda meydana geldi. Yerel kaynaklar, kazanın yoğun sis nedeniyle meydana geldiğini ve 43 aracın kazaya karıştığını bildirdi.

3 ÖLÜ, 6 YARALI

Çin medyası, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kaza bir metanol taşıyan bir kamyonun devrildiği, 10 aracın da yandığı ifade edildi.

Çin’de 43 araçlı zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı | Video

YANGIN SÖNDÜRÜLÜNCE FACİADAN DÖNÜLDÜ

Çıkan yangının devrilen kamyona ulaşmadan söndürüldüğü ve bir facianın önüne geçildiği vurgulanırken, bölgeye 16 itfaiye aracının ve 105 itfaiye personelinin sevk edildiği aktarıldı.

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Çin'de zincirleme kaza! 43 araç birbirine girdi: 3 ölü 6 yaralı
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