Deniz güvenliğine ay-yıldız damgası

SABAH Gazetesi'nin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 25 Haziran'da başlayan Aden Körfezi ve Somali açıkları ile Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında görev yapan CTF- 151'in komutası 10 Aralık'a kadar sürecek. CTF-151 bünyesinde Türkiye, ABD, Bahreyn, Brezilya, İngiltere, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Pakistan ve Umman'dan personeller yer alırken, Kore Cumhuriyeti, Japonya, ABD, İngiltere ve Pakistan'dan tefrik edilen gemi ve uçaklar görev yapıyor. Deniz haydutluğu ile mücadelede; askeri unsurlar vasıtasıyla icra edilen harekâtın yanı sıra bölge ülkelerinin askeri ve sivil temsilcileri ile yakın temas muhafaza ediliyor ve ilişkiler geliştiriliyor. Uluslararası deniz ticaret kurumları ve ticari gemiler ile irtibatta kalınarak deniz ticaret yollarının güvenliği ve seyir serbestisi azami oranda sağlanıyor. Ticari denizcilik ve balıkçılık faaliyetlerinin güvenli bir ortamda icra edilmesine olanak sağlanıyor.