Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu: Maikadra'da en az 600 sivil katledildi

EHRC'nin bölgeyi ziyaret eden ekiplerince görgü şahitlerine dayanarak hazırlanan ön raporda, katliamın Tigray gençlik grubu olarak bilinen "Samri" tarafından yerel polis güçleri ve milislerin desteğiyle yapıldığı belirtildi.

Etiyopya meclisine bağlı EHRC'nin raporuna göre, kapı kapı dolaşan Samri grubuna yerel kuvvetler destek verdi ve grup halkın kimliklerine bakarak Tigray olmayan herkesi hedef aldı.

Etiyopya ordusunun kasabayı ele geçirmesi öncesinde tüm çıkışları tutan Samri üyeleri, Tigrayların kasabadan kaçmasına müsaade ederken, diğer etnik gruptan halkları ise katletti.

"TİGRAYLAR AMHARALARI EVİNDE SAKLADI"

Diğer gruplara yönelik şiddet Amhara kökenli eski bir askerin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine katılmayı reddetmesi sonrası yaşandı.

En az 600 kişinin öldürüldüğü etnik saldırıların başlamasının ardından çok sayıda Tigray ise Amharaları öldürülmemeleri için evlerinde sakladı.

Maikadra katliamı, geçen haftalarda, Uluslararası Af Örgütü'nün TPLF güçlerinin çekilmesi sonrası bölgeden paylaşılan ceset görüntülerinin "gerçek" olduğunu açıklaması sonrası dünya kamuoyunca duyulmuştu.

40 BİNDEN FAZLA KİŞİ SUDAN'A KAÇTI

21'inci gününe girilen operasyonda şimdiye karar yüzlerce, hatta binlerce kişinin öldüğü tahmin edilirken, Etiyopya sınırından Sudan'a geçenlerin sayısı 40 bini aştı.

Etiyopya ordusu, çok sayıda TPLF gücünün teslim olduğunu açıkladı, TPLF ise ulusal ordunun bir mekanize tümenini yok ettiğini ileri sürdü.

Bölgedeki iletişim hatlarının kesik olmasından ötürü tarafların açıklamaları bağımsız kaynaklarca teyit edilemiyor.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.