Macron’dan u dönüşü ‘Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı’

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri alma mücadelesinde işgalci Ermenistan'a destek veren Fransız yönetimi, savaşın kaybedilmesinin ardından oyun dışı kaldı. Kilometrelerce öteden bölgede varlık göstermek için haklı haksız demeden politik çıkarlarına uygun düşen tarafa 'gaz veren' Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, U dönüşü yaparak Paris'teki Ermeni derneği ve Ermeniler Fonu'na gerçekleştirdiği ziyarette, "Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur" ifadelerini kullandı.