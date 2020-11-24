Polonya'da bugün 32 bin 773 korona virüs vakası açıklandı

Polonya, 10 bin 139'u yeni vaka olmak üzere bugün 32 bin 733 korona virüs vakası açıkladı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 540 olduğu belirtildi.

Korona virüsün ikinci dalgasının en etkili olduğu ülkelerden Polonya'da bugün 32 bin 733 vaka açıklandı. Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 10 bin 139 yeni vaka tespit edildi. Bakanlık bu sayının dışında daha önceden tespit edilen ancak çeşitli nedenlerle sisteme işlenemeyen ya da laboratuvar personelinin karantinaya alınması nedeniyle bildiriminde gecikme olan 22 bin 594 vaka daha açıkladı. Ülke istatistiğine geçen son rakamlarla birlikte pandeminin başlangıcından bu yana Polonya'da tespit edilen korona virüs vaka sayısı 909 bin 66 oldu.

Son 24 saatte korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 540 olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının ise 14 bin 314'e yükseldiğini aktardı. Dün yapılan 33 bin 700 testin yüzde 30'unun pozitif çıktığı Polonya'da bugün itibarıyla 22 bin 405 kişi hastanelerde tedavi görürken, 2 bin 405 kişi de solunum cihazına bağlı bulunuyor.

Ülkede 335 bine yakın kişi karantinada bulunurken, ülkede iyileşen hasta sayısı ise 454 bin 717 olarak açıklandı.

