Son dakika: Beyaz Saray Koronavirüs Danışmanı Dr. Fauci'den kabus gibi öngörü: Yıl sonuna kadar 300 bin kişi ölebilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü (NIAID) ve Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci dün yaptığı açıklamada, "Şu anda 250 binden fazla, diğer bir deyişle çeyrek milyon ölüm ile karşı karşıyayız. Salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ölü sayısı yıl sonuna kadar 300 bine ulaşabilir. Gereken önlemler alınmazsa 300 bini de geçebilir" dedi. Fauci açıklamasını, "Virüse karşı alınan sosyal mesafeyi koruma ve maske takma gibi önlemlere uyarak, salgının yayılma hızını değiştirme gücüne sahip olabiliriz" sözleriyle sürdürdü.

Koronavirüs aşısı hakkında da konuşan Fauci, New York Valisi Andrew Cuomo ve diğer eyalet liderlerinin aşıyı halka dağıtmadan önce, kendi kurum içi incelemelerini yürütmeleri gerektiği fikrine katılmadığını söyledi. Fauci; New York ve diğer eyaletleri, Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayının ardından aşıyı kabul etmeleri için çağrıda bulundu.ABD'de elde edilen son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 476 bin 400'e, toplam can kaybı ise 258 bin 711'e ulaştı.

ABD'de Şükran Günü için tatil planı yapan çok sayıda kişi, son haftalarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan seyahat uyarılarına rağmen havaalanlarına akın etti.

Ulaştırma Güvenliği İdaresine göre, hafta sonunda, ABD'deki havaalanlarında 2 milyondan fazla kişinin bulunduğu tespit edildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin Şükran Günü dolayısıyla yapılan tatil ve seyahat planlarının iptal edilmesi çağrısına rağmen ülkede milyonlarca kişi bu çağrıya uymadı.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, dün yaptığı açıklamada, ABD havaalanlarında Şükran Günü seyahatlerinden kaynaklanan aşırı kalabalığın, Kovid-19 vakalarının yayılımı açısından tehlikeli bir duruma yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Fauci, havaalanlarındaki aşırı yoğunluğun, soğuk havanın etkisini iyice göstermeye başlayacağı aralık ayından itibaren koronavirüs salgınının seyrini şu andaki durumdan daha kötü hale getireceğini söylemişti.

Ulusal Tüketiciler Liginden John Breyault, tüketicilerin, sağlık kaygılarıyla planlarını değiştirmekte ve uçuşlarını iptal etmekte kendilerini rahat hissetmesi gerektiğini kaydetmişti.