El Bab'da terör saldırısı! Bomba yüklü araçla saldırdılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 3 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'da bulunan hastanelere nakledildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın ardından çevrede hasar meydana geldi, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.