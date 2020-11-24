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'da terör saldırısı! Bomba yüklü araçla saldırdılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin kenditnde terör saldırısı gerçekleştirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etti. Saldırı sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 15:07 Son Güncelleme: 24.11.2020 15:13 ABONE OL
El Bab'da terör saldırısı! Bomba yüklü araçla saldırdılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 3 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'da bulunan hastanelere nakledildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın ardından çevrede hasar meydana geldi, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

SALDIRININ TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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El Bab'da terör saldırısı! Bomba yüklü araçla saldırdılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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