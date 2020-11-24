Son dakika haberi: ABD'de büyük gizem! Helikopterler tespit etti: Halktan bilgi isteniyor...

Metal blogu tespit eden helikopter pilotu yaptığı açıklamada "Uçmaya başladığımdan bu zamana kadar karşılaştığım en tuhaf şey" dedi.



UZAY FİLMDEKİ BLOKLARA BENZETİLDİ



Yetkililer, çölde bulunan blogun Stanley Kubrick'İn 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyor