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Son dakika haberi: Bakan Akar'dan İrini harekatına sert tepki: Başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

Son dakika haberi: dün gerçekleşen Türk gemisine yönelik skandal aramaya sert tepki gönderdi. Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." ifadelerini kullandı...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 15:33 Son Güncelleme: 24.11.2020 16:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Akar'dan İrini harekatına sert tepki: Başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamasında; Türk gemisine yönelik hukuk dışı müdahaleye sert tepki gösterdi.

Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde;

SAKAT DOĞMUŞ BİR HAREKAT!

"İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor. Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır.

"MÜTTEFİKLERİMİZİN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA"

Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika haberi: Bakan Akar'dan İrini harekatına sert tepki: Başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat
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