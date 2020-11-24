Son dakika haberi: Rusya'nın geliştirdiği corona virüs aşısının fiyatı belli oldu! Corona virüse karşı yüzde 95 koruma sağladı...

EN PAHALISINDAN EN UCUZUNA AŞILAR

Dört aşının her birinin fiyat etiketleri büyük farklılıklar gösteriyor. Moderna'nın aşısnın tek dozunun fiyatı 38 dolar (yaklaşık 300 Türk Lirası) olarak açıklandı. Pfizer/BionTech aşısının ise Avrupa'ya tek dozu 15 Eurodan (yaklaşık 140 Türk Lirası) satıldı. Ancak AstraZeneca, İngiliz hükümetin aşının "bir fincan kahve ile aynı" fiyata mal olacağını söyledi. Bu kapsamda aşının tek dozunun, İngiltere'de ortalama bir fincan kahve fiyatı olan 3 sterlinin (yaklaşık 31 Türk Lirası) altında olacağı ifade edildi.

Bununla birlikte, dört aşının da iki doz halinde uygulanacağı düşünüdüğünde şu anda Moderna aşısının fiyatının 600 lira, Pfizer/BioNTech aşısının ise 280 lira, Sputnik V aşısınn 160 lira ve Oxford/AstraZeneca aşısının 62 lira civarında olduğu görülüyor.

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