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Son dakika: Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Sağlık ve , her şeyin yolunda gitmesi durumunda Prof. Dr. ve Dr. çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının ’tan hemen sonra dağıtımına başlanabileceğini söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 22:02 Son Güncelleme: 24.11.2020 22:07 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs aşısı için tarih verildi

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar düzenlediği basın toplantısında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi.

10 ARALIK'TAN HEMEN SONRA DAĞITIMA BAŞLANACAK

Azar, "Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde, 10 Aralık'tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayabiliriz. Öte yandan AstraZeneca İngiltere ve Brezilya'daki klinik deneylerinden umut verici veriler sundu. AstraZeneca'dan 300 milyon doz aşı satın almak konusunda anlaşmamız var" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Koronavirüs aşısı için tarih verildi
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