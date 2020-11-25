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ABD: aşısının dağıtımına ’tan sonra başlanabilir

Giriş Tarihi: 25.11.2020 ABONE OL
ABD: Pfizer aşısının dağıtımına 10 Aralık’tan sonra başlanabilir
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar düzenlediği basın toplantısında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi. Azar, "Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde, 10 Aralık'tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayabiliriz. Öte yandan AstraZeneca İngiltere ve Brezilya'daki klinik deneylerinden umut verici veriler sundu. AstraZeneca'dan 300 milyon doz aşı satın almak konusunda anlaşmamız var" dedi.
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ABD: Pfizer aşısının dağıtımına 10 Aralık’tan sonra başlanabilir
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