AVM'ler kapanacak mı? Bilim Kurulu toplantısı sonrası karar gelecek mi

Corona virüs vaka sayısındaki artış, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası dikkat çeken bir şekilde iki kattan daha fazla arttı. Cuma gününden itibaren uygulanmasına karar verilen kararların ardından gözler, bugün gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. En çok merak edilen konular arasında, AVM'ler kapanacak mı sorusu yer alıyor. Peki, AVM'ler kapatılacak mı, Bilim Kurulu'nun gündeminde mi? İşte, masadaki konulara ilişkin detaylar...
AVM'LER KAPANDI MI?
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından uluds seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar 1 milyon 350 bin kişinin hayatına mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada yayılmaya devam ettiğini belirterek, insanlık tarihinin yakın zamanda yaşadığı bu en büyük salgının önüne geçecek kesin bir çarenin henüz bulunamadığını hatırlattı.
Başkan Erdoğan, kararları açıkladıktan sonra ilk kısıtlama Cuma günü uygulanmaya başlandı. Bu akşam da, Bilim Kurulu Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun masasında hangi maddeler var?
İŞTE BİLİM KURULU'NDA GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENEN KONULAR:
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gündemde mi? | Video
Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
Kıraathanelerimizin faaliyetlerini bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Şehirlerimizin, ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl hıfzıssıhha kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek.