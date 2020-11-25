AVM'ler kapanacak mı? Bilim Kurulu toplantısı sonrası karar gelecek mi

Corona virüs vaka sayısındaki artış, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası dikkat çeken bir şekilde iki kattan daha fazla arttı. Cuma gününden itibaren uygulanmasına karar verilen kararların ardından gözler, bugün gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. En çok merak edilen konular arasında, AVM'ler kapanacak mı sorusu yer alıyor. Peki, AVM'ler kapatılacak mı, Bilim Kurulu'nun gündeminde mi? İşte, masadaki konulara ilişkin detaylar...

AVM'LER KAPANDI MI?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından uluds seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar 1 milyon 350 bin kişinin hayatına mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada yayılmaya devam ettiğini belirterek, insanlık tarihinin yakın zamanda yaşadığı bu en büyük salgının önüne geçecek kesin bir çarenin henüz bulunamadığını hatırlattı.

Başkan Erdoğan, kararları açıkladıktan sonra ilk kısıtlama Cuma günü uygulanmaya başlandı. Bu akşam da, Bilim Kurulu Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun masasında hangi maddeler var?