Başkanlık geçiş dönemi başlıyor

ABD'DE yeni başkanlık dönemine geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) sonunda ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a resmi sürecin başlayabileceği haberini verdi. CNN'in haberine göre GSA, Donald Trump yönetiminin geçiş sürecini başlatmak için hazır olduğunu Biden'a bildirdi. GSA'in Trump tarafından atanmış olan yöneticisi Emily Murphy'nin pazartesi günü Biden'a gönderdiği ve CNN'in ele geçirdiği mektup, ABD Başkanı Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimine dair yenilyi kabul eden ilk adımı olarak görüldü..