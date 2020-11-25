Camileri kapatanlar bize ders veremez

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini önceki gün ziyaret etti ve ana yapısı sağlam kalan tek yapı olan tarihi camide incelemelerde bulundu.Eşi Mihriban Aliyeva ile caminin girişindeki duvarı öpen Aliyev, cami görevlisine Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. Aliyev, burada yaptığı konuşmada, Ağdam'ın yıkıldığını görmenin çok acı verici olduğunu söyledi, "Dualarımı işittiği ve bana bu gücü verdiği için Allah'a şükrediyorum" dedi.Savaş süresince kendilerine siyasi ve manevi destek veren ülkelerin başında, Türkiye ve bizzat Başkan Erdoğan'ın geldiğine dikkati çeken Aliyev, Batılı liderlerin, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerdeki Hıristiyan mabetleriyle ilgili endişelerine de sert yanıt verdi:"Hiç kimsenin, özellikle İslamofobik duyguları ateşleyen Batılı liderlerin endişelenmesine gerek yok. Kutsal İslami değerlere hakaretleri görmezden geliyorlar, hatta hakaret edenleri haklı çıkarıyorlar. Onların bu konuda konuşmaya hakkı yok. Ayrıca bizim arazimizdeki tüm mabetler, bizim tarihi servetimizdir. Camileri kapatanlar mı bizi eleştirecek? Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek ve endişelerini bildirecek? Bize herhangi bir endişe belirtmeye gerek yok. Tüm tarihi eserlerimiz, devlet tarafından korunmaktadır."Aliyev, Ermenistan'ın işgali döneminde çok sayıda caminin yıkıldığını, bazılarının da domuz ahırı olarak kullanıldığını belirterek şunları kaydetti: "Bu durum, neden bazı Batılı liderleri endişelendirmedi? Demek ki onlara göre, camilere hakaret edilebilir, domuz ahırı yapılabilir. Gitsinler kendi sorunlarıyla uğraşsınlar."