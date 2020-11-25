Cephede kaybeden Ermenistan sivillere bomba yağdırdı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da 1988'de düşük yoğunluklarla başlayan çatışmalar 1992-1994'te savaşa dönüştü. Başta Hocalı katliamı olmak üzere Ermeniler, çok kan dökmüştü, Azerbaycanlıları göçe zorladılar. Adım adım Dağlık Karabağ'ı işgal ettiler. Savaş sonunda bir milyona yakın Azerbaycanlı kendi vatanlarını terk etmek zorunda kaldı, 30 bine yakın sivil hayatını kaybetti. Azerbaycan bu süre içinde büyük acılar çekti, dünya sessiz kaldı.Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, o dönem Türkiye'nin de kendilerini yalnız bıraktığını birçok kez anlattı. Dağlık Karabağ meselesi sadece Azerbaycan halkı için değil tüm Türk dünyasında büyük bir travma yarattı. Azerbaycan yaşadığı acıları, katliamları hiçbir zaman unutmadı. Ekonomik ve politik krizlerle boğuşan Ermenistan'ın yanında Azerbaycan aradan geçen 30 yılda ekonomik olarak güçlendi. Politik istikrar ve doğru askeri yatırımlarla bambaşka bir seviyeye geldi. Artık ne Azerbaycan eski Azerbaycan'dı ne de Türkiye eski Türkiye'ydi. İki millet tek devlet el ele verdi. 30 yıl sonra artık Azerbaycan için zafer vaktiydi. Anne kucağında vatanlarını terk eden balalar, tankların üzerinde doğduğu topraklara gidiyordu ama 30 yıl sonra cephede kaybeden Ermenistan yine savaş suçu işleyecek yine sivillere saldıracaktı.44 gün süren Dağlık Karabağ savaşı tüm hızıyla devam ediyordu. Ermenistan hükümeti, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle ülkede "savaş durumu" ve "genel seferberlik" ilan ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kısmi seferberlik ilan etti. Daha çatışmaların başında, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun yabancı ülkelerden Ermeni asıllı paralı savaşçıları kullandığını ortaya çıkarmıştı. Operasyonların ilerlemesiyle PKK'lı teröristlerin yanı sıra Fransız aşırı sağcı örgüt üyelerinin ve Kırım'ın işgalinde rol alan silahlı milislerin de Ermenistan saflarında yer aldığı belirlendi. Cephede kaybeden Ermenistan nereye saldıracağını bilmiyordu. Son çare olarak sivillerin üstüne bomba yağdırarak Azerbaycan halkının kararlılığını kırmaya çalışacaktı.Ermenistan'ın hedefinde Terter şehri vardı. Cephe hattına yakın olması nedeniyle savaşın ilk günü, 27 Eylül'de şehir top yağmuruna tutulmuştu. Yüzbinlerce kişi evini terk etmek zorunda kalırken şehirde kalan yüzlerce aile de sığınaklarda yaşamaya başlamıştı. Misafir olduğumuz sığınaklarda kalan aileler, top yağmurundan korkmuyordu. Terter'de istediği korkuyu yaratamayan Ermenistan, balistik füzelerle ikinci büyük şehir olan Gence'ye saldırmaya başladı. 17 Ekim'de 14 sivil öldü. Azerbaycan, Gence saldırılarının önüne geçmek için büyük bir çaba harcadı ve engellemeyi başardı.DÜNYA Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her daim Azerbaycan'ın yanında olduğu ve ülkelerinin haklı davasını her alanda seslendirdiği için teşekkür etti.Çektiğim bu fotoğrafın uzun süre hafızamdan gideceğini düşünmüyorum. 10 aylık yeğeni Narin'i kaybeden Timur Halidov, cenazeyi mezarlığa kadar kucağında getirdi, uzun süre öpüp kokladı, gözyaşları içinde elleriyle toprağa verdi. Gazeteciler de gözyaşlarını tutamadı...Azerbaycan bir yandan cephede savaşırken diğer yandan koronavirüsle mücadele ediyordu. Orduda salgının yayılmaması için büyük bir mücadele veriliyordu. Evsiz kalanları da koronadan korumak gerekiyordu. Korona, gazetecileri bile vurmuştu, 10 arkadaşımız virüse yakalanmıştı. Azerbaycan, iki savaştan da alnının akıyla çıktı.Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda şehit düşen Yüzbaşı Ferit Dursunov'un mezarına taraftarı olduğu Galatasaray takımının bayrağı asıldı. Galatasaray taraftarı Yüzbaşı Dursunov, 28 Eylül'de Daşkesen istikametindeki çatışmalarda şehit düştü. Öte yandan Azerbaycan askerleri, işgal altındaki bölgelerde yasa dışı iskan ettirilen Ermeni nüfusunun bölgeden çıkmasına yardım etti.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer'in 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunu açıkladı. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ile imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında Kelbecer'e girerek kontrol altına aldığı belirtildi.30 yıllık yaranın kapanışı.Şuşa'nın 'azat' edilme hikayesi.Zaferin Azerbaycan sokaklarına yansıyışı...