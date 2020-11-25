Polonya'nın başkenti Varşova'da dünyanın en derin havuzu açıldı. 45.5 metre derinlikteki havuzda 8 bin metreküp su bulunuyor. Bu miktar, 25 metrelik bir havuzdakinden 20 kat daha fazla. "Deepspot" isimli havuzda dalgıçlar için özel batık alanları ve Maya kalıntıları bile bulunuyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre daha önce dünyanın en derin havuzu rekoru 42 metre ile İtalya'daki Montegrotto Terme'ye aitti. İngiltere'de gelecek yıl açılması planlanan "Blue Abyss" isimli havuzun derinliği 50 metre olacak.