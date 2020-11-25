Fransız polisi yine gazetecileri dövdü

FRANSIZ polisi başkent Paris'te, kalacak yeri olmadığı için Republique Meydanı'nda çadır kuran mültecileri göz yaşartıcı gaz ile dağıttı. Sığınmacılara destek için gelen aktivistler ile polis karşı karşıya geldi. Aktivistlere karşı orantısız şiddet kullanan polisin şiddetine gazeteciler de maruz kaldı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise, polis şiddetinin yer aldığı videoları izledikten sonra Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, "Göçmen kampının dağıtılmasına ilişkin bazı görüntüler şoke ediciydi. Yarın öğlene kadar valilikten, yaşanan olaylarla ilgili kapsamlı bir rapor isteyeceğim. Daha sonra bu konuda bir karar alacağım" dedi.