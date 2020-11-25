Rusya’nın aşısı yüzde 95 etkili

Vaka sayısı 59 milyon 515 bini aştı. 41 milyon 157 bin 160 kişi iyileşti.Rusya: Tescil işlemleri tamamlanmış ilk Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'nin denemelerinde, aşının uygulanışından 42 gün sonra elde edilen bulgular virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu gösterdi.Hindistan: 480 kişi daha öldü.Çin: 22 yeni Kovid-19 vakası var.Latin Amerika: Son 24 saatte Brezilya'da 302, Meksika'da 250, Arjantin'de 120, Kolombiya'da 192, Peru'da 46 ve Şili'de 37 kişi daha öldü.Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 90 bini aştı.İspanya: Kral 6. Felipe karantinada.