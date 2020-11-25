SON DAKİKA HABERİ: DİEGO MARADONA HAYATINI KAYBETTİ! Maradona neden öldü, kaç yaşındaydı? Diego Armando Maradona kimdir?

Gelen son dakika haberine göre, futbol dünyasına damga vurmuş efsane oyuncu Diego Armando Maradona hayatını kaybettiği iddia edildi. Kimilerine göre futbol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olan Maradona, futbolculuk kariyerinde yaptıkları ile tüm sporseverlerin sevgisini kazanmayı başarmıştı. Diego Armando Maradona, geçtiğimiz haftalarda hastaneye yatırılmış ve beynindeki bir damarda pıhtı oluşması nedeniyle ameliyat edilmişti. Peki, Diego Maradona öldü mü, neden öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DİEGO MARADONA ÖLDÜ MÜ?

Diego Maradona, geçtiğimiz haftalarda hastaneye yatırılmış ve beynindeki bir damarda pıhtı oluşması nedeniyle ameliyat edilmişti. Arjantin Milli Takımı ile dünya şampiyonu olan efsane isim beyin ameliyatı geçirdikten sonra, bu Çarşamba sabahı San Andrés mahallesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.