Son dakika haberi: Araştırmalar ortaya çıkardı! Corona virüs defalarca mutasyona uğradı! Salgının nedeni...

ONLARCA FARKLI MUTASYONA UĞRADI

İlk olarak 2019'un Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edilen koronavirüsün, son bir yıl içinde onlarca farklı mutasyonu ortaya çıktı.

MUTASYONLAR HASTALIĞIN SEYRİNDE ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLMADI: BİRİ HARİÇ...

Uzmanlara göre, bugüne kadarki mutasyonların neredeyse büyük bir çoğunluğu, hastalığın seyrinde önemli bir değişikliğe neden olmadı. Biri hariç.

New York Times'ın haberine göre, '614G' adlı mutasyon, virüsün kişiden kişiye daha kolay yayılmasına yardımcı oldu ve salgının durdurulmasını zorlaştırdı.

ORJİNAL VARYANTTAN DAHA KOLAY ENFEKTE EDİYOR

ABD Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar aslında Mayıs ayında, varyantın insanları daha etkili bir şekilde enfekte etme yeteneğini geliştirdiğini belirtmişti. Ancak bir kısım bilim insanı, o dönem salgının merkezi olan Kuzey İtalya'da 614G'nin tespit edilmesini tesadüfe bağladı ve teoriye şüpheli olarak yaklaştı.

Araştırmanın sonunda bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün aslında ayrı bir avantaja sahip olduğu ve insanları Wuhan'da tespit edilen orijinal varyanttan daha kolay enfekte ettiği görüşünü destekledi.