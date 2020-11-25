Son dakika haberi: Corona virüs PCR testi 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor! Almanya'daki Türk doktor araştırdı...

Almanya'da doktorluk yapan Müge Çelik, corona virüs ile ilgili yazılan 98 makaleyi dikkatle inceledi ve analiz yaptı. Buna göre corona virüs için yapılan PCR testlerinde bir hastanın 83'e kadar pozitif çıkabileceği ifade edildi. Radyoloji uzmanı Güner Sönmez, PCR test sonuçları hakkındaki bu bilgiyi yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...
Radyoloji uzmanı Güner Sönmez'in açıklamaları şu şekilde...
"PCR testi virüsün parçacıklarına yakalanmamıza neden olan bir test, bu test ortalama 17 gün boyunca virüs parçacıklarını gözlüyor. 83 güne kadar corona virüs test sonuçları pozitif çıkabilir ama bu kişinin hasta olduğu anlamına gelmez. Kişi iyileşmiş oluyor fakat virüsün genetik materyallari orada kalıyor, 10 günden sonra testi pozitif çıkanların aktif hasta olmadıklarını düşünebiliriz."
"Araştırmaya göre hasta ilk bir hafta boyunca virüs bulaştırabiliyor. Özellikle viral yükün en yoğun olduğu dönemin ilk hafta olduğu ifade ediliyor. Enfekte olduktan sonraki ilk beş gün hasta çok bulaştırıcı oluyor, 9 günden sonra hastanın bulaştırıcılığı azalıyor."
AKCİĞERLERDEKİ BUZLU CAM GÖRÜNTÜSÜ...
Akciğerlerde buzlu cam görüntüsünün düzelmesi de iki ayı bulabiliyor. Zatürre odakları iki ay da görünüyor fakat Radyoloji Uzmanı Güner Sönmez, belirti yoksa bu radyolojik bulguların düzeleceğini belirtti.
Kaynak: ntv.com.tr