Son dakika haberi: Corona virüs PCR testi 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor! Almanya'daki Türk doktor araştırdı...

Almanya'da doktorluk yapan Müge Çelik, corona virüs ile ilgili yazılan 98 makaleyi dikkatle inceledi ve analiz yaptı. Buna göre corona virüs için yapılan PCR testlerinde bir hastanın 83'e kadar pozitif çıkabileceği ifade edildi. Radyoloji uzmanı Güner Sönmez, PCR test sonuçları hakkındaki bu bilgiyi yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Radyoloji uzmanı Güner Sönmez'in açıklamaları şu şekilde...