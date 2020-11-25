Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Corona virüs PCR testi 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor! Almanya'daki Türk doktor araştırdı...

haberi: PCR testi 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor! Almanya'daki Türk doktor araştırdı...

Corona virüsle ilgili haberleri peş peşe geliyor. Almanya'da doktorluk yapan , covid-19 ile ilgili tam 98 makaleyi dikkatle inceleyerek analiz yaptı. Analiz sonucunda virüsün metobolizmada kaldığı süreyi tespit eden bilim insanı, PCR testlerinde bir hastanın 83 güne kadar pozitif çıkabileceğini vuguladı. Son dakika haberine göre hasta negatife dönse bile vücutta bazı parçalarının olabileceği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 08:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs PCR testi 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor! Almanya'daki Türk doktor araştırdı...

Almanya'da doktorluk yapan Müge Çelik, corona virüs ile ilgili yazılan 98 makaleyi dikkatle inceledi ve analiz yaptı. Buna göre corona virüs için yapılan PCR testlerinde bir hastanın 83'e kadar pozitif çıkabileceği ifade edildi. Radyoloji uzmanı Güner Sönmez, PCR test sonuçları hakkındaki bu bilgiyi yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Radyoloji uzmanı Güner Sönmez'in açıklamaları şu şekilde...

"PCR testi virüsün parçacıklarına yakalanmamıza neden olan bir test, bu test ortalama 17 gün boyunca virüs parçacıklarını gözlüyor. 83 güne kadar corona virüs test sonuçları pozitif çıkabilir ama bu kişinin hasta olduğu anlamına gelmez. Kişi iyileşmiş oluyor fakat virüsün genetik materyallari orada kalıyor, 10 günden sonra testi pozitif çıkanların aktif hasta olmadıklarını düşünebiliriz."

"Araştırmaya göre hasta ilk bir hafta boyunca virüs bulaştırabiliyor. Özellikle viral yükün en yoğun olduğu dönemin ilk hafta olduğu ifade ediliyor. Enfekte olduktan sonraki ilk beş gün hasta çok bulaştırıcı oluyor, 9 günden sonra hastanın bulaştırıcılığı azalıyor."

AKCİĞERLERDEKİ BUZLU CAM GÖRÜNTÜSÜ...

Akciğerlerde buzlu cam görüntüsünün düzelmesi de iki ayı bulabiliyor. Zatürre odakları iki ay da görünüyor fakat Radyoloji Uzmanı Güner Sönmez, belirti yoksa bu radyolojik bulguların düzeleceğini belirtti.

Kaynak: ntv.com.tr


ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Corona virüs PCR testi 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor! Almanya'daki Türk doktor araştırdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA