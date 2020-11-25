Son dakika haberi: Gizemli hastalık dünyayı tedirgin etti! Corona virüsten sonra bin kişi karantinaya alındı

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bir milyon dört yüz bini geçtiği ifade edilirken Senegal'den gelen son dakika haberi bilim insanlarını korkuttu. Deniz suyuyla teması olan, büyük bölümü de balıkçılıkla uğraşan kişilerin ateş ve kaşıntı gibi belirtiler göstermesi sonrası Senegal Sağlık Bakanı son dakika açıklamalarında bulunarak 1004 kişinin karantina altında tutulduğunu ifade etti. Bu yaşananlara sosyal medyada 'Gizemli Hastalık' adı verildi.

SON DAKİKA HABERİ: ŞİMDİ DE GİZEMLİ HASTALIK ORTAYA ÇIKTI! 1004 KİŞİ KARANTİNA ALTINA ALINDI...