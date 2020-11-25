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haberi: Şimdi de '' ortaya çıktı: Belirtileri ateş ve kaşınma! 1004 kişi karantina altında...

Denize dökülen kimyasaldan yeni bir virüs mü bulaşıyor? haberinin detayları geliyor. Şimdiye kadar farklı farklı belirtiler gösterenlerin sayısı 1004 oldu! Dünyayı kasıp kavuran salgını en tehlikeli dönemini geçirirken 'dan gelen haber herkesi teyakkuza geçirdi. Senegal Sağlık Bakanı Diouf Sarr, denize dökülen kimyasal maddeden kaynaklanan olayla ilgili açıklamalarda bulunurken ateş ve kaşıntı gibi semptomlar gösteren kişilerin sayısının 1004'e ulaştığını bildirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:06 Son Güncelleme: 25.11.2020 09:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Şimdi de 'Gizemli Hastalık' ortaya çıktı: Belirtileri ateş ve kaşınma! 1004 kişi karantina altında...

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bir milyon dört yüz bini geçtiği ifade edilirken Senegal'den gelen son dakika haberi bilim insanlarını korkuttu. Deniz suyuyla teması olan, büyük bölümü de balıkçılıkla uğraşan kişilerin ateş ve kaşıntı gibi belirtiler göstermesi sonrası Senegal Sağlık Bakanı son dakika açıklamalarında bulunarak 1004 kişinin karantina altında tutulduğunu ifade etti. Bu yaşananlara sosyal medyada 'Gizemli Hastalık' adı verildi.

SON DAKİKA HABERİ: ŞİMDİ DE GİZEMLİ HASTALIK ORTAYA ÇIKTI! 1004 KİŞİ KARANTİNA ALTINA ALINDI...

Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr, denize dökülen kimyasal bir maddeden kaynaklandığı tahmin edilen olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyük bir kısmı balıkçı olan ve deniz suyuyla temas sonrasında ateş, kaşıntı gibi semptomlar görülen kişilerin sayısının 1004'e ulaştığını duyuran Sarr, bu kişilerin tamamının gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Sarr, vakaların yaklaşık yarısının başkent Dakar'ın da içinde bulunduğu Dakar Bölgesinde görüldüğü ve hepsinde iyileşme gözlemlendiğini kaydetti.

"Gizemli hastalık" olarak nitelendirilen hastalığın bulaşıcı olmadığının altını çizen Sarr, hastalarda da enfeksiyon bulgusuna rastlanmadığını ifade etti.

Sarr, hastalığa neyin sebep olduğuna ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Geçen hafta, 700 kişinin deniz suyuna temas ettikten sonra çeşitli semptom gösterdiği açıklanmıştı.

Göz ve ağız da dahil tüm vücutta yangılı kaşıntı ve sivilce benzeri kabartılarla ortaya çıkan semptomlar, iştahsızlık ve ateşe de neden oluyor.

Hastalığın denize dökülen kimyasal bir maddeye bağlı ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Bu semptomları taşıyanlar, deniz yüzeyinde renkli bir yağ tabakası gördüklerini söylüyor.

Kaynak: ntv.com.tr

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Son dakika haberi: Şimdi de 'Gizemli Hastalık' ortaya çıktı: Belirtileri ateş ve kaşınma! 1004 kişi karantina altında...
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