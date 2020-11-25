Son Dakika Haberleri | Üç corona virüs aşısı arasında ilginç farklar! Pfizer, Moderna, AstraZeneca corona virüs aşılarında son durum

Küresel aşı devi AstraZeneca, aşının koronavirüs enfeksiyonunu engellediğini, insanların ayda iki doz aldıklarında corona virüsü %62 oranında önlediğini bildirdi. Ancak yarım doz ve ardından bir ay sonra tam doz alan gönüllülerden oluşan bir alt grupta, aşının %90 etkili olduğu görüldü. Bu, ortalama %70 oranında bir başarıya denk gelmektedir. Pfizer Inc ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından yapılan aşıların, %95 oranında semptomatik enfeksiyonlara karşı koruma sağladığı bildirildi.

Pfizer'in ve Moderna'nın aşıları çok benzer teknolojiyi kullanırken, AstraZeneca farklı bir yaklaşım biçimine sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet desteği alan altı aşı arasında ve dünya çapında onlarca ülkede geliştirme aşamasında.

