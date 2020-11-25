İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kadına yönelik şiddetle ilgili Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde konuşurken skandal açıklamalarda bulundu.
Parlamentonun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle düzenlediği ve kadın hakları savunucuları ile eşi Sara'nın da katıldığı etkinlikte konuşan Netanyahu, kadınların ev içi şiddetten korunmasına yönelik açıklamada bulunurken, yaptığı gafla damga vurdu.
Ev içi şiddeti hayvana yönelik şiddetle kıyaslayan Netanyahu, toplumun hayvanların şiddetten korunması gerektiğini anlaması halinde aynı şeyin kadınlar için de geçerli olduğunu anlayacağından söz etti. "Kadınlar dövebileceğiniz hayvanlar değildir ve bugün diyoruz ki hayvanlar da dövülmez" ifadesini kullanan Netanyahu, "Hayvanların da anlayışı, zekası, kavrayışı ve duyguları olduğunu anlıyoruz. Haklı olarak hayvanlara şefkat duyuyoruz. Pekala, kadınlar hayvandır, çocuklar hayvandır - hakları olan hayvanlar. Bu, dünyadan geçip gitmesi gereken bir şey ve umarım artık bu kadar şok edici şeyler görmeyeceğiz." dedi.
Netanyahu, içinden çıkamadığı söz dolambacını, hükümetin ev içi şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir kurum oluşturacağı açıklamasına bağladı. Ancak Haaretz'e göre hükümet kaynakları, bunun hala masada değerlendirilmekte olan bir fikir olduğunu söyledi.
BAŞBAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Haber Global'in haberine göre; daha sonra Başbakanlık'tan Netanyahu'nun hayvanlarla ilgi sözleri için 'bağlamından koparıldığı' iddiasıyla düzeltme geldi. Açıklamada "Bugün kadın hakları ve hakların ihlal edilmemesi konusunda kalbinin en derininden konuşan Başbakan Netanyahu, sadece konuşmasının küçük bir kısmında hayvanlara verilen zarardan da söz etmiş, ama asla kıyaslamaya niyet etmemiştir" denildi.