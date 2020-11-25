Ev içi şiddeti hayvana yönelik şiddetle kıyaslayan Netanyahu, toplumun hayvanların şiddetten korunması gerektiğini anlaması halinde aynı şeyin kadınlar için de geçerli olduğunu anlayacağından söz etti. "Kadınlar dövebileceğiniz hayvanlar değildir ve bugün diyoruz ki hayvanlar da dövülmez" ifadesini kullanan Netanyahu, "Hayvanların da anlayışı, zekası, kavrayışı ve duyguları olduğunu anlıyoruz. Haklı olarak hayvanlara şefkat duyuyoruz. Pekala, kadınlar hayvandır, çocuklar hayvandır - hakları olan hayvanlar. Bu, dünyadan geçip gitmesi gereken bir şey ve umarım artık bu kadar şok edici şeyler görmeyeceğiz." dedi.