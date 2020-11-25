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Terör örgütü yandaşları, Türk Toplumu Başkanı 'ın evine saldırdı

'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı 'ın evine terör örgütü yandaşlarınca gece saatlerinde saldırıda bunuldu. Saldırganların bira şişelerine doldurdukları kırmızı boyaları evinin penceresine ve duvarlarına fırlattığını aktaran Yıldız ayrıca duvarlara çirkin ifadeler yazıldığını belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 17:09 Son Güncelleme: 25.11.2020 17:13 ABONE OL
Terör örgütü yandaşları, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Şeref Yıldız'ın evine saldırdı

İsviçre'de Türklerin kurduğu 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İTT'nin başkanı Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Yıldız, İsviçre'nin Basel kentindeki evinin saat 03.00-04.00 sularında terör örgütü yandaşlarınca hedef alındığını söyledi.

Saldırganların bira şişelerine doldurdukları kırmızı boyaları evinin penceresine ve duvarlarına fırlattığını aktaran Yıldız ayrıca duvarlara çirkin ifadeler yazıldığını belirtti.

Saldırganlar ayrıca Yıldız'ın evinin önündeki park halindeki araçlara da kırmızı boyalarla zarar verdi.

Yıldız'ın terör örgütü mensuplarından tehditler aldığı biliniyordu.

İsviçre polisi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şube Başkanı olan Şeref Yıldız, ağustos ayında İTT başkanlığına seçilmişti.

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Terör örgütü yandaşları, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Şeref Yıldız'ın evine saldırdı
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