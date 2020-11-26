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görevlisi ’deki operasyonda öldürüldü

ABD medyası, 'de bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı () görevlisinin operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 14:58 ABONE OL
CIA görevlisi Somali’deki operasyonda öldürüldü

ABD medyası, Somali'de bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) görevlisinin operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

Somali'de bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) görevlisinin öldürüldüğü bildirildi. ABD medyası, söz konusu görevlinin, geçen hafta Eş- Şebab Örgütü'ne düzenlenen operasyonda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiğini duyurdu. Basına konuşan CIA yetkilisi, görevlinin kimliğinin açıklanmadığını ifade ederek, hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin eski bir Navy SEAL görevlisi olduğunu söyledi.

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CIA görevlisi Somali’deki operasyonda öldürüldü
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