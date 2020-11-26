Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Kelbecer ili, 27 yıl sonra gerçek sahibi Azerbaycanlılara teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı bu tarihi zaferi "Şanlı Ay Yıldızımız şimdi de ezanla birlikte Kelbecer'de dalgalanacak" açıklamasıyla duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi "Ermeni faşizmini yok ettik" | Video

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Kelbecer'in işgalden kurtarılması dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Kelbecer'deki kilise ve camilerin Azerbaycan'ın tarihi serveti olduğunu vurguladı. Aliyev, buradaki kiliselerin Kafkasya Albanyası devleti döneminden kaldığını, "sahtekar Ermeni tarihçiler"in bu mabetleri kendilerine aitmiş gibi göstermeye çalıştığını kaydetti.



CAMİLERİ TAHRİP ETTİLER

Aliyev, bölgedeki Hristiyan mabetlerle ilgili tedirginliklerini ifade eden bazı Batılı çevrelere Ağdam, Şuşa, Zengilan, Cebrail ve Fuzuli illerindeki yıkılan camilere bakmalarını tavsiye ederek "Bu camiler ya tahrip edildi ya da domuz ahırı olarak kullanıldı. Neden bu durum endişe doğurmuyordu? Neden bizden başka 30 yıldır kimse konuyu gündeme getirmedi? Cevabı biliyoruz. Bu nedenle işimize karışmak isteyen veya bizi suçlamak isteyenlerin öncelikle aynaya bakması gerekir" ifadelerini kullandı.







TARİHİ MAHVETTİLER

Aliyev, "Ermenistan terörist bir devlet ve bu terörün birçok işareti var. Tarihi eserlerimizin yıkılması, sivil nüfusa yönelik soykırım, ormanların kesilmesi, nehirlerimizin akışının değiştirilmesi bu işaretlerden bazılarıdır" dedi. Kelbecer'in büyük ormanlık alanlara sahip olduğunu belirten Aliyev, "Düşman bu ormanları kesti, yağmaladı ve sattı. Okulları yaktılar, götüremedikleri hayvanları öldürdüler. Bakın ve hangi vahşilerle karşı karşıya olduğumuzu görün. Bizim zaferimiz sadece Ermenistan devletine karşı bir zafer değil, biz Ermeni faşizmini yok ettik" dedi.