Fransa'da şaşırtan görüntüler! Polis, siyahi adamı dakikalarca darbetti

Avrupa'da yükselen ırkçılık bu kez yüzünü Fransa'da gösterdi. Fransa'nın başkenti Paris'te polislerin geçtiğimiz 21 Kasım'da siyahi bir müzik prodüktörüne şiddet uyguladığı anları ortaya çıktı.

Fransa'da ırkçı polis şiddeti kamerada

CEZA KESİLMEMESİ İÇİN STÜDYOYA DÖNDÜ

Güvenlik kamerası görüntülerine göre stüdyosu önündeyken maskesiz şekilde polis memurlarına yakalanan Michel Zecler adlı siyahi prodüktör, kendisine ceza kesilmemesi için stüdyosuna döndü.

15 DAKİKA BOYUNCA ŞİDDET UYGULADILAR

Daha sonra siyahi adamı takip eden 1'i sivil 3 polis de içeri girdi. Polislere hanesine izinsiz giremeyeceklerini söyleyen siyahi gencin bir anda polislerin saldırısına maruz kaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülere göre yaklaşık 15 dakika boyunca siyahi Zecler, 3 polisin cop ve yumruklarla şiddetine maruz kaldı.



ŞİDDET GÖREN ADAMIN YARDIMINA ETRAFTAKİLER YETİŞTİ



Siyahi adamın çığlıklarını duyan alt kattakiler stüdyoya gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Siyahi adamın imdadına yetişenlerin içeri girmesiyle polisler dışarı çıktı. Polis şiddetinin son bulduğunu düşünen siyahi adam daha fazla polisin olay yerine gelmesiyle ikinci bir şok daha yaşadı.

TAKVİYE EKİPLER GÖZ YAŞARTICI EL BOMBASI ATTI

Takviye ekip çağıran polisler, kapı ve pencereleri kırıp stüdyonun içerisine göz yaşartıcı el bombası attı.



POLİSLER AÇIĞA ALINDI



Siyahi adamın şiddete uğradığı anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasıyla polis şiddeti büyük tepki topladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Polis Valiliği'nin talebiyle Ulusal Polis Genel Direktörlüğü harekete geçti. Siyahi adamı şiddet uygulayan 3 polis memurunun ve göz yaşartıcı el bombası kullanan 4. bir polisin açığa alındığı duyuruldu.



Şiddet mağduru siyahi Zecler Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Bana şiddet uygulayan polisler sürekli bana pis zenci diyerek hakaret etti" diyerek kendisini tehdit ettiklerini dile getirdi. Zecler'in avukatı ise yaptığı açıklamada, "Görüntüler durumu izah ediyor, müvekkilim şanslıydı. Çünkü güvenlik görüntüsü mevcuttu" dedi.



Öte yandan Fransa'da tartışmalı küresel güvenlik yasa tasarısı Meclis tarafından oy çokluğu ile kabul edilmişti. Yasa tasarısının 24. maddesi, göre polis şiddetini çekip paylaşanlara 1 yıl hapis ve 45 bin Euro para cezası verilmesini içeriyor.