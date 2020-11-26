Fransa'dan Azerbaycan toprakları ile ilgili provokatif hamle: Büyük skandal...

AZERBAYCAN'DAN FRANSA'YA SERT TEPKİ

Karara ilk tepki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den geldi. Hacıyev, kararın utanç verici olduğunu söyledi. "Bu karar basit bir kağıt parçası, Fransa'da artan İslamofobinin bariz bir örneğidir" dedi. Hacıyev, Fransa'nın arabulucu rolü dolayısıyla tarafsız ve adaletsiz olması gerektiğini ancak bunu unuttuğuna dikkat çekti. Hiçbir kuvvetin Azerbaycan'ın kendi topraklarından çıkmasını isteyemeyeceğinin altını çizdi.

Hacıyev, Paris yönetimine, sömürgeciliğinin bugün bile devam ettiğinin göstergesi olan ve 200 yıldır Fransa işgali altında bulunan Mayotte adasını dikkate almasını tavsiye etti.

"PROVOKASYON!"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Fransız Senatosu'nun kararını "taraflı" ve "provokasyon" olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız Senatosu'nun kararı değerlendirildi.

Söz konusu kararın Ermenistan yanlısı senatörler tarafından önerildiği belirtilen açıklamada, "Fransız senatosunun taraflı bir karar onaylaması provokasyon olarak kabul edilebilir." ifadelerine yer verildi.