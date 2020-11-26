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başkanı Yıldız’ın evine alçak saldırı

Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
İTT başkanı Yıldız’ın evine alçak saldırı
İsviçre'deki Türklerin kurduğu 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evine terör örgütü PKK yandaşlarınca saldırıda bulunuldu. Yıldız, Basel kentindeki evinin saat 03.00- 04.00 sularında hedef alındığını, saldırganların bira şişelerine doldurdukları kırmızı boyaları evinin penceresine ve duvarlarına fırlattığını söyledi. Duvarlara çirkin ifadeler yazan saldırganlar araçlara da kırmızı boyalarla zarar verdi. İsviçre polisi soruşturma başlattı.
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İTT başkanı Yıldız’ın evine alçak saldırı
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