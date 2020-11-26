İTT başkanı Yıldız’ın evine alçak saldırı

İsviçre'dekiTürklerin kurduğu 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evine terör örgütü PKK yandaşlarınca saldırıda bulunuldu. Yıldız, Basel kentindeki evinin saat 03.00- 04.00 sularında hedef alındığını, saldırganların bira şişelerine doldurdukları kırmızı boyaları evinin penceresine ve duvarlarına fırlattığını söyledi. Duvarlara çirkin ifadeler yazan saldırganlar araçlara da kırmızı boyalarla zarar verdi. İsviçre polisi soruşturma başlattı.