Japonya'da yeni salgın: Toplu vakalar bir bölgede daha görüldü

ONUNCU SALGIN

Ocak 2018'den bu yana toplu kuş gribi vakalarının ilk olarak bu ay başında yeniden görüldüğü Japonya'dan bir kötü haber daha geldi. Daha önce Kagawa'da 8, Fukuoka'da 1 çiftlikte doğrulanan salgının bu kez Hyogo Eyaleti'ndeki bir tesise sıçradığı açıklandı. Ülkede bu yıl doğrulanan onuncu salgın olarak kayıtlara geçen gelişmenin ardından yaklaşık 146 bin tavuğun tedbir amacıyla itlaf edileceği bildirilirken, Awaji şehrindeki çalışmalara Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de destek vereceği öğrenildi.