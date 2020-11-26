Kertenkele gibi kuyruk yeniliyor

Arizona Eyalet Üniversitesi ve Louisiana Vahşi Yaşam ve Balıkçılık Departmanı'ndan bir araştırma ekibi, Amerikan aligatorlarının kuyruklarını toplam uzunluklarının yüzde 18'ine kadar yeniden büyütebildiğini ortaya çıkardı. Yeni kuyrukların, kan damarları ve sinirlerle iç içe geçmiş bir bağ dokusuyla çevrili kıkırdaktan oluşan merkezi bir iskelete sahip karmaşık yapılardan oluştuğu saptandı. Bilim insanları, "Farklı hayvanların dokularını nasıl onardığını ve yenileyebildiğini anlarsak, bu bilgi daha sonra tıbbi tedaviler geliştirmek için kullanılabilir" dedi.