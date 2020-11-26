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Kovid gelişmeleri: ’de 140 bin kişi daha ölebilir

Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
Kovid gelişmeleri: ABD’de 140 bin kişi daha ölebilir
Dünya geneli: Vaka sayısı 60 milyon 108 bini aştı. 1 milyon 414 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.
ABD: Washington Üniversitesi araştırmasına göre ülkedeki vaka sayısı 20 Ocak'a kadar ikiye katlanabilir ve 140 bin kişi daha ölebilir.
Rusya: Bir günde en fazla can kaybı yaşandı. 491 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya: Kovid- 19'un merkezi Melbourne'de vakalar sıfırlandı.
Fransa: Ekim sonunda sertleştirilen korona önlemleri gevşetiliyor.
İngiltere: 11 bin 300 yeni vaka ama bu son 8 haftanın en düşük oranı.
Hindistan: 481 kişi daha öldü. 44 bin 376 yeni Kovid- 19 vakası tespit edildi.
Çin: Son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
İsveç: Sürü bağışıklığının virüsü yavaşlattığına dair hiçbir işaret bulunmadı.
Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 105 bini geçti.
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Kovid gelişmeleri: ABD’de 140 bin kişi daha ölebilir
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