Kovid gelişmeleri: ABD’de 140 bin kişi daha ölebilir

Vaka sayısı 60 milyon 108 bini aştı. 1 milyon 414 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.Washington Üniversitesi araştırmasına göre ülkedeki vaka sayısı 20 Ocak'a kadar ikiye katlanabilir ve 140 bin kişi daha ölebilir.Bir günde en fazla can kaybı yaşandı. 491 kişi hayatını kaybetti.Kovid- 19'un merkezi Melbourne'de vakalar sıfırlandı.Ekim sonunda sertleştirilen korona önlemleri gevşetiliyor.11 bin 300 yeni vaka ama bu son 8 haftanın en düşük oranı.481 kişi daha öldü. 44 bin 376 yeni Kovid- 19 vakası tespit edildi.Son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Sürü bağışıklığının virüsü yavaşlattığına dair hiçbir işaret bulunmadı.Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 105 bini geçti.