Kovid gelişmeleri: ABD’de 140 bin kişi daha ölebilir

Dünya geneli:
Vaka sayısı 60 milyon 108 bini aştı. 1 milyon 414 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.
ABD:
Washington Üniversitesi araştırmasına göre ülkedeki vaka sayısı 20 Ocak'a kadar ikiye katlanabilir ve 140 bin kişi daha ölebilir.
Rusya:
Bir günde en fazla can kaybı yaşandı. 491 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya:
Kovid- 19'un merkezi Melbourne'de vakalar sıfırlandı.
Fransa:
Ekim sonunda sertleştirilen korona önlemleri gevşetiliyor.
İngiltere:
11 bin 300 yeni vaka ama bu son 8 haftanın en düşük oranı.
Hindistan:
481 kişi daha öldü. 44 bin 376 yeni Kovid- 19 vakası tespit edildi.
Çin:
Son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
İsveç:
Sürü bağışıklığının virüsü yavaşlattığına dair hiçbir işaret bulunmadı.
Afrika:
Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 105 bini geçti.