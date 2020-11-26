Maradona’dan son dakika acı haber: Efsane futbolcu Diego Maradona hayatını kaybetti... İşte Maradona'nın ölüm nedeni

Arjantin'den acı bir haber geldi. Güney Amerika gazetesi Clarin, 60 yaşındaki efsane futbolcunun Çarşamba günü hastanede öldüğünü söyledi. Son yıllarda sağlık sorunları ile mücadele eden Maradona, geçtiğimiz ay beyin ameliyatı geçirdi. Eski Barselona yıldızı, ameliyattan sonraki haftalarda iyileştiği bildirildi. Maradona 1986 Dünya Kupası'nı Arjantin'le kazandı ve muhtemelen Arjantin'in en iyi oyuncusu olarak görülüyor.

Maradona geçen hafta 60 yaşına ayak basmıştı. Hastaneden çıktığından beri, futbol ikonunun alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyonda olduğu söyleniyor. Avukatı, Maradona'nın ameliyatından sonra yaptığı açıklamada "Diego hayatının belki de en zor anını yaşadı ve beyninde hayatına mal olabilecek bu kanamayı bulmalarının bir mucize olduğunu düşünüyorum" demişti.